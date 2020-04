Coronavirus: nelle ultime 24 ore zero morti in provincia di Imperia, è la prima volta dall'inizio dell'emergenza

Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza Coronavirus non si registrano decessi nelle ultime 24 ore di pazienti Covid-19 nelle strutture ospedaliere della ASL 1 imperiese. Il dato si riferisce al periodo di riferimento tra le ore 13 di ieri, venerdì 24 aprile e la stessa ora odierna.



Una buona notizia considerando l'andamento dell'emergenza sanitaria, dove soltanto ieri si erano registrati 5 morti, tra di loro anche un uomo di 58 anni che aveva fatto segnare un abbassamento considerevole nella media sull'età delle persone decedute.



L'assenza di decessi odierna non deve far pensare che l'emergenza sia finita ma segna un momento importante in questo percorso. Il dato positivo segue il trend registrato su scala regionale, sulla base anche degli altri indici relativi all'emergenza.



Ieri nel consueto punto stampa di Regione Liguria è emerso che in provincia di Imperia ci sono 145 pazienti ospedalizzati (di cui 15 in terapia intensiva), 4 in meno rispetto a giovedì. Controllando anche le altre voci, nell'imperiese ci sono stati solo 3 contagi in più, con un calo anche sulle persone in sorveglianza attiva. In Liguria, fino a ieri si registravano 4.872 le persone positive al Covid-19, di queste 925 nella riviera dei fiori.