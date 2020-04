Coronavirus: la fondazione Casartelli Perraro dona 200 mascherine alla Croce Verde Intemelia

La fondazione Casartelli Perraro si è resa protagonista di una nuova donazione a favore della Croce Verde Intemelia. La pubblica assistenza ha voluto esprimere il proprio ringraziamento per questo nuovo importante gesto di generosità, nell'ambito dell'emergenza Coronavirus.



Il presidente della Croce Verde di Ventimiglia, Davide Pallanca, a nome di tutto il consiglio direttivo, dei volontari e dipendenti, ha sottolineato: “L’iniziativa benefica intrapresa dalla Fondazione Casartelli-Perraro di Ventimiglia nei confronti del nostro ente, questa volta con 200 mascherine chirurgiche, dispositivo di protezione fondamentale in questi tempi di servizi Covid19, non è altro che l’ennesima manifestazione di solidarietà verso la Croce Verde Intemelia. Dopo la recente donazione della Tenda amovibile Rescue, utile per il cambio e la sanificazione dei nostri volontari e dipendenti, oltre che per le Forze dell’Ordine e il personale del 118, vorrei in questa occasione ringraziare la fondazione, nella persona del suo presidente Armando Bosio, per questo ulteriore generoso gesto, a conferma della vicinanza e della collaborazione tra i nostri enti, iniziata lo scorso anno con la donazione dei Defibrillatori DAE per i nostri automezzi”



.“Grazie a tutte le iniziative di solidarietà nei nostri confronti - continua il Presidente – possiamo continuare la nostra missione e il nostro lavoro, prestare soccorso e dare conforto a chi ha bisogno e si trova in difficoltà, non ci siamo mai tirati indietro e anche se quando montiamo in servizio sfidiamo un virus invisibile mettendo a rischio la nostra salute e la vita, niente potrà fermarci. Saremo sempre uniti e disponibili per tutti. Grazie a chi ci ha aiutato e a chi continua ad aiutarci”.