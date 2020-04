Coronavirus e Fase 2: il sindaco di Taggia risponde alla minoranza, "Al vaglio iniziative a sostegno del tessuto economico, ma attendiamo il Governo"

"Rivendico però, come la nostra amministrazione si sia mossa con grande anticipo e tempestività nell’obiettivo di mettere in campo tutte le contromisure contro il contagio, anche in tempi non sospetti".



L'ha dichiarato Mario Conio sindaco di Taggia, replicando alle osservazioni del gruppo consigliare di minoranza, Il Passo Giusto, circa l'adozione tempestiva delle misure contro il Covid-19. "Ad esempio è di fine febbraio l’inizio della attività di sostegno alle fasce di cittadini deboli; nei primi giorni di marzo l’estensione dell’esenzione dell’imposta di soggiorno sino a fine giugno, l’esenzione delle rette del nido comunale, la sospensione delle zone blu a pagamento per tutte le auto, l’avvio dell’attività di sostegno alle famiglie in difficoltà con una costante attività di supporto al cittadino. Con Delibera di giunta numero 63 abbiamo sospeso tutte le imposte comunali e rielaborato il calendario Tari, posticipandolo a fine 2020 e inizio 2021" - sottolinea il primo cittadino.



"La nostra attività amministrativa segue incessante e stiamo da tempo elaborando alcune iniziative a sostegno del tessuto economico, in attesa di conoscere però i dettagli e le iniziative governative che dovranno essere il sostanziale volano economico per le aziende e la base su cui lavorare. - annuncia - E' da tempo allo studio da parte nostra l'ipotesi di ampliare le occupazioni di spazio pubblico da parte dei bar e ristoranti, oltre forme di riduzione o compensazione relative alla Tari. Prendiamo comunque atto delle proposte della minoranza, anche se, non possiamo negarlo, ci destano alcune perplessità".



"Difficile da parte di un Comune immaginare di poter toccare l’IMU, imposta statale, solo in parte di competenza comunale, senza un preventivo intervento governativo. Con soddisfazione comunichiamo invece che l’amministrazione regionale del presidente Giovanni Toti, tramite l’assessore al Demanio Marco Scajola, ha già richiesto nella conferenza Stato Regioni, ottenendone l’approvazione, l’annullamento o in subordine la sospensione dei canoni demaniali 2020. - conclude il sindaco di Taggia - Detto questo, ogni contributo della minoranza è bene accetto, non mancheremo di informarli delle iniziative allo studio, in attesa comunque di meglio comprendere l’attuazione della fase 2 dell’emergenza Covid da parte del governo, elemento sostanziale preliminare ad ogni altra iniziativa".