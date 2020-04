Liguria: verso l'ok per attività all'aria aperta e cibo da asporto, da lunedì nuova ordinanza, Toti "Possiamo battere il virus riacquistando un po' di libertà"

“Bisognerà essere ancora più seri nel rispettare le regole perchè nel momento in cui ci assumiamo responsabilità di provare a riportare un po’ di normalità nella nostra vita dobbiamo avere la capacità di rispettare ancora di più rigorosamente tutte le regole che ci sono per evitare di fare danno a noi stessi e agli altri e a tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente per proteggerci dal virus”.



Con queste parole il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, questa sera è tornato nuovamente a parlare della leggere regionale che sarà operativa da lunedì, 27 aprile. Un assaggio di ritorno alla normalità, secondo quanto anticipato dal governatore che così come aveva già fatto ieri è tornato a parlare di quale sarà la ratio dietro al nuovo provvedimento.



IL DISCORSO INTEGRALE DEL PRESIDENTE GIOVANNI TOTI





- ha aggiunto Toti –Secondo quanto affermato stasera da Toti, ma va sottolineato,– commenta il presidente della Regione –, perchè non ci sarebbe il pericolo di trasmissione del virus. Invece è stato ufficializzato il dietro front per tutto ciò che è cura della persona, quindi estetiste e parrucchieri che non potranno proporre i propri servizi a domicilio.- ha sottolineato il presidente.- ha aggiunto Toti -- ha concluso il presidente di Regione Liguria.