25 Aprile: le cerimonie per il 75° Anniversario della Liberazione a Soldano e Rocchetta Nervina (Foto e video)

Questa mattina i sindaci, Isio Cassini a Soldano e Marco Rondelli a Rocchetta Nervina, hanno reso omaggio ai caduti dei due paesini nell'ambito delle cerimonie per il 25 aprile. Questo 75° anniversario della liberazione dell'Italia dal nazifascismo è stato celebrato in modo particolare, nel rispetto delle misure nazionali contro la diffusione del contagio da Covid-19, quindi evitando assembramenti di persone e rispettando le regole di distanza sociale. Nonostante questi accorgimenti e quindi l'assenza di persone o cortei, le cerimonie per il 25 aprile hanno saputo trasmettere il messaggio ed i valori.



Il VIDEO DA SOLDANO





Il VIDEO DA ROCCHETTA NERVINA