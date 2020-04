25 Aprile: il durissimo discorso del giudice Paolo Luppi "I nostri ribelli stramalediranno i neofascisti e chi ha tradito la costituzione rendendo inutile il loro sacrificio" (Video)

“Sono sicuro che dal cielo i nostri ribelli, i Cascione, i Cion, i Vittò, mio padre Erven, gente che non era abituata all’ipocrisia stramalediranno ancora più dei vomitevoli neofascisti, coloro che hanno tradito la Costituzione non attuandone i principi e rendendo così inutile il loro eroico e straordinario sacrificio”.



E’ un pugno nello stomaco il discorso di 6 minuti di Paolo Luppi, giudice del tribunale di Imperia, figlio del partigiano Erven e da tempo uno dei principali oratori durante le commemorazioni per il 25 Aprile. Anche in questo 75° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, Luppi ha fornito un pensiero chiaro e diretto sul momento che il Paese sta attraversando, sottolineando quanto i principi ed i valori presenti negli articoli della Costituzione siano da tempo a rischio.



Il discorso registrato ieri, 24 aprile, per la giornata odierna scatta una fotografia contemporanea, dura, senza sfumature di grigio, su quelli che vengono definiti come atteggiamenti ipocriti a discapito dei valori per cui lottarono i partigiani, sacrificando la propria vita. Critiche quelle di Luppi che toccano in maniera trasversale, destra, sinistra, movimenti politicizzati e molti altri protagonisti dello scenario politico di questi anni.





