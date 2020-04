25 Aprile, a Molini di Triora un amministratore per ognuno degli 11 monumenti ai caduti

Quest’anno nel 75° della Liberazione la cerimonia del Comune di Molini di Triora ha assunto un aspetto rituale ancor più simbolico nonostante le restrizioni imposte dall'emergenza Coronavirus. Grazie ad un'idea del sindaco Manuela Sasso e del presidente del consiglio comunale Gianluca Ozenda, si è svolta un’unica cerimonia che vedesse però contemporaneamente tutti gli amministratori impegnati ciascuno in ogni frazione del vasto Comune.

Ben undici infatti sono i monumenti ai caduti sul territorio comunale pari al numero degli Amministratori Comunali. Così in paese ed in ognuna delle frazioni alle ore 10.30 si è svolta la cerimonia della posa dell’omaggio floreale a chi ha donato la propria vita per la liberazione dell'Italia dal regime nazifascista.

Il Sindaco Manuela Sasso ha presenziato davanti al monumento che ricorda tutti i caduti dell’intero comune a Molini di Triora, il vicesindaco Danilo Marvaldi era ad Agaggio Superiore, l’assessore Alessandra Balbo a Gavano, il presidente del consiglio comunale a Glori, i consiglieri Ornella Allaria ad Agaggio Inferiore, Matteo Morini ad Aigovo, Daniela Bracco ad Andagna, Anais Lugli a Carpenosa, Sergio Alberti a Corte, Matteo Capriolo dal Monumento che ricorda l’eccidio del 4 luglio 1944 a Molini e Antonio Becciu a Perallo.

"È stato un bel gesto di unitarietà che ha voluto sottolineare l’importanza dell’anniversario che dovrebbe vedere tutti coinvolti pur nelle differenti idee politiche personali. Si spera che la Popolazione del Comune abbia accolto di buon grado l’invito dell’amministrazione di ricordare ciascuno nelle proprie case le persone che hanno lottato per la nostra libertà e per la pace" - afferma il presidente del consiglio comunale di Molini di Triora, Gianluca Ozenda.