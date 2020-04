San Bartolomeo al Mare: per i banchi di generi alimentari, lunedì riapre il mercato settimanale

Limitatamente ai soli banchi di generi alimentari, riapre lunedì 27 aprile il mercato settimanale di Piazza Andrea Doria a San Bartolomeo al Mare. Verrà svolto nel totale rispetto delle norme di sicurezza, sia per i clienti che per i commercianti, in attuazione dell'ultimo DPCM sull'emergenza epidemiologica da Covid-19. "Con questa scelta - spiega l'Assessore al commercio, Davide Salerno - l'Amministrazione ha voluto dare un segnale di ripartenza, da fare in maniera graduale ma allo stesso tempo necessaria per iniziare a riavviare l'economia locale. Il controllo dell'area verrà eseguito dalla Polizia locale in collaborazione con la Protezione Civile di San Bartolomeo al Mare. L'area verrà predisposta con un percorso di entrata e di uscita, per mantenere il distanziamento sociale ed evitare assembramenti".