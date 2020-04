Politica |

Emergenza Coronavirus, Marco Scajola ospite a '2 ciapetti con Federico': "Lo Stato è lontano dalle esigenze del territorio"

L'assessore regionale ha parlato del futuro delle spiagge ("Non teniamo assolutamente in considerazione possibili soluzioni come le camerette in plexiglass"), della Bolkenstain e delle misure per chi ha difficoltà a pagare gli affitti.

Marco Scajola

"Lo Stato è troppo lontano dalle esigenze del territorio". A dichiararlo è l'assessore regionale Marco Scajola, ospite di '2 ciapetti con Federico' per parlare dell'emergenza Coronavirus e dei suoi riflessi economici. "La macchina burocratica ministeriale è vecchia e lenta - ha detto - non riesce, anche quando vuole, a dare risposte concrete ai cittadini. Meno male che esistono le realtà territoriali, come le Regioni, che al fianco dei Comuni riescono a liberare risorse e ad aiutare i cittadini in tempi rapidi, altrimenti si sarebbe rischiato di far precipitare il Sistema Paese". Scajola ha poi parlato delle ultime azioni intraprese sulla questione legata alla Legge Bolkestein: "Abbiamo elaborato un documento, al Tavolo della Conferenza delle Regioni, con cui chiediamo al Governo certezze per le imprese e di intervenire sull'Unione Europea perché ne abbiamo le motivazioni giuridiche e di opportunità visto il momento drammatico" e del futuro delle attività balneari: "Abbiamo letto di possibili soluzioni con fantomatiche camerette in plexiglass in spiaggia - ha detto Scajola - Sono cose terribili, cadute nel ridicolo, che non teniamo assolutamente in considerazione". L'assessore ha anche illustrato le misure messe in atto per aiutare chi ha difficoltà a pagare gli affitti (alloggi popolari e non solo). Guarda il video: Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico "2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it

