Intervista a Nino La Rocca, uno dei pugili più amati dagli italiani

Continua il nostro viaggio “Tra Storia e ricordi” dall'archivio storico di Roberto Pecchinino, riscopriremo un intervista fatta ad uno dei pugili, più amati dagli Italiani: Nino La Rocca.

Nella mia lunga carriera di giornalista, documentarista, direttore di televisioni e regista, sono quasi sempre stato dietro la telecamera, sono rarissime le interviste dove sono stato ripreso anch'io. Un'intervista tra quelle che sono riuscito a ritrovare, è datata 1983, con il grande e indimenticabile pugile, chiamato anche L'Alì Italiano, Nino La Rocca".

A Sanremo, negli 80 e 90, il pugilato era uno tra i grandi eventi sportivi più attesi, della città. Il mitico “Ring” dove si sfidavano i campioni, aveva avuto nel corso degli anni diverse scenografie, al Teatro Ariston, al Casinò, ma anche a Portosole e una volta anche al Palafiori. Migliaia i fedelissimi della Boxe, che seguivano campioni come Nino La Rocca, Rosy e Donald Curry etanti altri pugili Italiani.

Ho intervistato Nino La Rocca, ai bordi della piscina del “Mediterranee” nell'estate 1983, doveva sfidare sul ring Donald Curry, ma l'incontro era stato rinviato all'ultimo momento. Il suo manager Rocco Agostino e il giornalista Sergio Sricchia, mi telefonarono per dirmi se volevo intervistare La Rocca, in esclusiva per Telesanremo, dove ne ero anche il Direttore. Una chiacchierata tra amici, alla scoperta di un pugile “duro sul ring, ma docile con le donne”. L'intervista è stata anche l'occasione per promuovere il libro “ La vita di un pugile”. Lo sport lo aveva aiutato molto e lui ne è sempre stato riconoscente.

La boxe per me è tutto. Mi ha salvato dalla povertà, mi ha salvato dal dover diventare un delinquente.

Alcune settimane fa il 5 aprile 2020, il campione ha compiuto 61 anni, e questo video è il mio regalo per il suo compleanno, per ringraziarlo per un incontro che fortunatamente per me finito alla pari.