Emergenza sociale, Mulè (FI): “Impegno FI su frontalieri colpiti da emergenza è continua e costante”

"Dopo aver fatto accogliere al Senato un Ordine del giorno vincolante, anche alla Camera oggi il governo si è impegnato a riconoscere alle migliaia di lavoratori frontalieri almeno i 600 euro già corrisposti agli autonomi”. Ad informarne è il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulé, che spiega: “Si tratta di una ingiustizia da sanare, che avrebbe già dovuto essere sanata nel decreto che verrà approvato oggi. Una maggioranza di governo sorda non ha però accolto gli emendamenti di Forza Italia che avevo presentato. Il governo si è comunque impegnato già nel prossimo decreto a sanare la situazione dei frontalieri per porre fine a questa ingiustizia. L’impegno di Forza Italia accanto dei frontalieri di tutte le categorie colpite dall’emergenza è continua e costante. Non arretriamo di un passo per garantire l’assistenza a cominciare dal settore del turismo, del florovivaismo, a quello della pesca e fino a quello agricolo. Su questi versanti e su tutti quelli che interessano la nostra comunità il mio impegno e quello di Forza Italia è compatto e continuo".