Coronavirus: calano i numeri dei positivi nel Principato di Monaco, da lunedì l'Ospedale tornerà a pieno regime anche per le altre emergenze

Da lunedì prossimo, il centro ospedaliero Princess Grace Hospital Center (CHPG) del Principato di Monaco tornerà a riprendere le proprie attività sanitarie regolari. Infatti a causa della crisi sanitaria di Covid-19, l'Ospedale aveva cambiato la sua organizzazione interna per favorire l'accoglienza dei pazienti che presentavano sintomi riconducibili al Coronavirus.



Di fronte al numero attualmente limitato di pazienti positivi a Covid-19 ricoverati in ospedale, il Princess Grace Hospital Center tornerà a sfruttare a pieno tutte le sue capacità nel trattare le emergenze mediche e chirurgiche da trauma. Il CHPG e l'intera comunità medica desiderano "...ringraziare calorosamente l'IM2S e il Centro cardio-toracico di Monaco (CCM) per i loro investimenti e la qualità delle relazioni professionali durante questa eccezionale crisi".