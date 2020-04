25 Aprile, l'Orchestra Filarmonica Giovanile di Ventimiglia, ha realizzato due video per i caduti delle guerre ed i morti del Coronavirus

L’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia darà il suo contributo per i festeggiamenti della 75esima ricorrenza del 25 aprile. Così domani alle ore 11, in una breve diretta Facebook della pagina Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia il maestro Franco Cocco suonerà il silenzio per ricordare i Caduti di tutte le guerre.



"L'intenzione è di rendere omaggio anche a chi in questo lungo periodo purtroppo è venuto a mancare a causa del Coronavirus. - sottolineano dall'Orchestra - Subito dopo verrà pubblicato un video, sulla stessa pagina, nel quale alcuni musicisti dell’Orchestra hanno partecipato suonando l’Inno di Mameli dalle proprie abitazioni".

"Questo video è il risultato di passione e amore verso la musica. Così si dimostra che, nonostante la lontananza, i musicisti di questa associazione non si sono voluti fermare e hanno voluto incontrarsi esattamente come facevano prima della quarantena" - concludono dall'Orchestra della città di confine.