L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 24 marzo al 1° maggio 2020

ARIETE: Malgrado siate ligi e corretti nel rispettare le normative correnti apparirete, nel contempo, piuttosto inquieti ed insofferenti specie se non potete vedere e riabbracciare esseri amati o parenti. La pazienza non è il vostro forte e questo brutto periodo sta mettendovi alla prova così come non mancano delle angustie per il lavoro, un sistema carente, l’andazzo materiale o quello sentimentale. Contattate virtualmente degli amici ritrovati casualmente. In casa tirerà aria di maretta.

TORO: Dovrebbe, in teoria, darvi uno spizzico di sprint questa bella Luna nuova che il 23 aprile ha spadroneggiato nella vostra costellazione… Difatti indipendentemente dalle risapute costrizioni avrete un mucchio di cosette da sbrigare, delle personcine da aiutare o alle quali risollevare il morale, arrivando così al weekend abbastanza velocemente. D’uopo dare un colpetto di telefono a chi anelerebbe vedervi personalmente e moderarvi nel mangiare. Compleanno originale.

GEMELLI: Sufficientemente stufi di una penalizzante quarantena potreste cader preda di stati ansiosi, pigliarvela col primo che capita a tiro, sbuffare pari a ciminiere e, se giovani e pimpanti, scalpitare come puledrini… Ma il tempo scorre e pian piano arriverete anche voi alla tanto sospirata “libera uscita” e ad una ripresa dell’attività. Un fastidio pecuniario, dei ritardi in riscossioni o dei rimborsi evanescenti vi manderanno nel pallone mentre un bimbetto vi rallegrerà.

CANCRO: La settimana scorrerà all’insegna dell’instabilità: non vi aggraderà il comportamento di un essere egoista o scorretto, varierete umore a seconda delle lune del momento e della misura in cui vi si faranno girar le trottole mettendo in riga chi se ne approfitta della vostra disponibilità. Se attuate in un ambiente pubblico, sociale o in un ente assistenziale seguitate a tutelarvi adeguatamente visto che lo stato di all’erta non si è ancora estinto… Abbuffate o grigliate casalinghe.

LEONE: Con la criniera mogia e il ruggito rauco continuerete a confidare in un futuro migliore sia per voi che per chi vi vive accanto ma per il momento non resta che appellarsi alla lungimiranza evitando di dare in escandescenze o di somatizzare. In questo clima quasi surreale tutto rimane in sospeso: dall’attività, allo sport, dalle salubri camminate ai ritrovi ruspanti ma non temete: nulla dura in eterno anche se da tal momentaccio, anche per altri motivi, ne uscirete abbacchiati.

VERGINE: E’ inutile e controproducente rimuginare su quello che non potete variare quindi statevene buonini a casina gustando magari il sapore di valori dimenticati nelle trascorsa frenesia dei tempi andati. Non manca un secolo a riprendere il tran tran tradizionale ma, prima di fare salti di gioia, sappiate che pure quando tornerete alla cosiddetta normalità subentreranno parecchie cosine da inquadrare. Se in tilt totale confidate corrucci e pene ad un savio consigliere o ad un’amica speciale!

BILANCIA: Il rispetto è alla base di qualsiasi azione: rammentatelo a chi l’ha scordato e fidatevi unicamente di rari eletti al fine di non incappare in un avvilimento o penalità… Attenetevi rigorosamente alle normative vigenti, sbrigate delle faccenduole, non cascate in depressione, sopportate dei rompiscatole, ricambiate dei messaggi e pensate a ciò che di carino vi attende nell’avvenire, dietro l’angolino… Confidate inoltre nell’appoggio altrui e posticipate un appuntamento.

SCORPIONE: L’opposizione del novilunio rallenta un pochino gli effetti benefici del sestile di Giove ponendovi dinanzi a degli interrogativi pertinenti il lavoro, le finanze e l’andazzo generale ma non corrucciatevi in quanto prossimamente denoterete dei miglioramenti in ciò che sta a cuore, riceverete dei soldini o delle proposte da valutare. Inavvertitamente romperete degli oggetti o scorderete delle ricorrenze o scadenze. Individui a cui offrire conforto e solidarietà.

SAGITTARIO: Tra stelle e stalle vi barcamenerete imparando a far della filosofia un precetto e a non prendervela troppo per situazioni attualmente stagnanti ma devolute ad evolversi a vostro favore una volta cessata questa fase delicata. Sporadicamente vi assalirà la malinconia e dei soggetti importanti vi mancheranno così tanto dall’essere stufi di pensarli solo virtualmente. Non da escludere doloretti vaganti, arrabbiature, tormenti per anzianotti ma anche una inattesa sorpresa.

CAPRICORNO: C’è chi si diletta a seminar zizzania o a piantar su un quarantotto per delle sciocchezze ma voi guardate, passate ed ignorate fregandovene altamente… Diciamo piuttosto che siete stufi e che sperate poter presto riprendere le vecchie abitudini compresa quella di andare a trovare parenti anziani, liberarvi di un fardello, sgranchirvi le gambe, ed ampliare un raggio di azione al presente bloccato. Preventivate un comunicato inopinato e un sabato agitato.

ACQUARIO: “Chi si accontenta gode” affermava un proverbio a cui attenervi scrupolosamente visto che di differente, per adesso, non potete fare niente…Il sole tornerà a splendere cacciando le magagne e allora si che brinderete all’ostacolo sormontato sentendovi meglio sia fisicamente che psicologicamente. In uno scatto d’ira, dovuto allo stato di pressione, offenderete involontariamente degli interlocutori o non digerirete un torto o un tipo contorto. Lavoretti da sbrigare.

PESCI: La festa della Liberazione, anziché sabato, la solennizzerete nel mese di maggio quando, pur se con estrema cautela, riprenderete all’incirca il ritmo abituale. Per ora seguiterete a tirare la carretta, sospirare e aspettare sulla sponda un preludio estivo un pochettino più accettabile e normale. Tra talune coppiette si insinuerà il tarlo della temporanea incompatibilità ma basterà appellarsi al dialogo per chiarire sospesi e malintesi. Rischio di smarrire incartamenti od effetti personali.





La speranza e le stelle ci porteranno la luce che aspettavamo…

