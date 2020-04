Oggi pomeriggio su Radio Onda Ligure il cantante Matteo Faustini presenterà il nuovo singolo 'Vorrei'

Continuano le "interviste da casa" ai protagonisti del mondo della musica su Radio Onda Ligure. Oggi pomeriggio è il turno di Matteo Faustini, il giovane cantautore bresciano protagonista quest'anno al 70° Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte” e vincitore del “Premio Lunezia per Sanremo” per il suo valore musicale e letterario.



L'intervista di oggi sarà l'occasione per ascoltare il suo nuovo singolo “Vorrei (La rabbia soffice)”, estratto dal suo album di inediti “Figli delle Favole”. L'intervista andrà in onda alle 17.50 nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it.