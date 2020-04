Sanremo: sempre più cittadini in difficoltà per l’emergenza Coronavirus, Biancheri “Oltre 100 persone davanti all’Emporio Solidale”

L’emergenza Coronavirus si sta abbattendo su centinaia di famiglie non solo per le note conseguenze sanitarie, ma anche sul piano economico. Chi già prima era in difficoltà sta raschiando il fondo, chi era in bilico ora rischia di cadere.

E così i Servizi Sociali del Comune di Sanremo sono sommersi dal lavoro per portare aiuto a chi ne ha bisogno, che sia per un supporto o, semplicemente, per trovare qualcosa da mangiare. Ne abbiamo parlato lo scorso 16 aprile (leggi la notizia cliccando QUI) con l’assessore ai Servizi Sociali, Costanza Pireri, per fare il punto sui fondi già distribuiti per far fronte all’emergenza. E proprio l’assessore Pireri ci aveva rivelato come l’Emporio Solidale fosse un punto di riferimento per molti sanremesi.

La conferma della sua centralità nel piano comunale per i più deboli è arrivata anche dal sindaco Alberto Biancheri che, in diretta ai nostri microfoni, ha testimoniato la presenza di oltre 100 persone in attesa fuori dall’Emporio Solidale del Palafiori. Numeri mai visti, numeri figli di un’emergenza che sta travolgendo non solo chi già prima era in difficoltà, ma sta portando alla luce anche la triste realtà dei nuovi poveri per colpa dell’epidemia e delle conseguenze nel mondo del lavoro.