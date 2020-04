BitXT una piattaforma d'investimento da provare subito

Il trading automatico oggi rappresenta la maggior parte degli ordini eseguiti sui mercati azionari: oltre il 60% delle transazioni giornaliere viene effettuato mediante algoritmi di trading automatici!

Ma cos'è il trading automatico? L'uso del software di trading automatico comporta l'immissione di ordini di borsa utilizzando un programma di trading computerizzato autonomo. Trovare il software Forex automatico giusto richiede molto tempo e ricerca. È importante tenere presente che

il software di Trading automatico è impostato su uno o più algoritmi, che rilevano in maniera costante gli andamenti del mercato finanziario, con lo scopo di cogliere segnali di Trading, ossia, di rilevare quelle precise fasi i cui effetti possono essere pronosticabili. In questo modo il software mette in relazione delle precise indicazioni di Trading. In genere, gli algoritmi del software di Trading automatico ottengono il massimo rendimento dall’analisi tecnica, esaminando i grafici, muovendosi su l’idea che quello che si è verificato in passato, nelle stesse circostanze, potrebbe ripetersi anche in futuro. Come abbiamo accennato i Robot di autotrading sono dei software che permettono agli utenti di poter fare trading senza occuparsene. Questi Robot funzionano tramite le Application Programming Interface (API). Per API si intende delle interfacce di massima velocità che eseguono gli ordini, che siano di acquisto o vendite. Gli ordini dei Robot vengono generati in modo automatico, tramite formule elaborate e algoritmi, tramite l’intelligenza. Nella scelta del Robot bisogna fare attenzione, vi sono molti abbagli, non tutti i Robot di Autotrading sono sicuri e affidabili. I Robot di Autotrading sono sviluppati per operare e funzionare solamente in uno specifico mercato. Inoltre questi Robot sono stati creati su strategie già comprovate, sicuramente sono utilizzati da molti trader e sono veramente molto utili, ma dato che stiamo parlando comunque di macchine gli manca quel fattore X che solo la mente umana può avere. La piattaforma di trading BitXT ad esempio, è di gran lunga la piattaforma di trading preferita per il trading algoritmico. E` facile e tutti possono usarla. Non c'è bisogno di nessuna competenza o abilita` particolare. Ci si può registrare facilmente solo con 250 euro come deposito da qualsiasi apparato come smartphone, computer o tablet ed iniziare subito a guadagnare. Non esiste nessun`altra app di Trading al mondo che chiuda Trade vincenti a percentuali altissime, solo BitXT e` in grado di farlo e funziona su tutti gli apparecchi, ma soprattutto è sicuro al 100%.