Anche le escort richiedono il Bonus da 600 euro

Una notizia indubbiamente particolare che non poteva passare inosservata nel panorama attuale, tra l’altro così caratterizzato dalla ricerca costante, nel corso della giornata, di news di varia natura. L’emergenza Coronavirus ha portato implicazioni di carattere economico e sociale, non soltanto sanitario: una situazione drammatica che ha spinto il Governo ad intraprendere alcuni provvedimenti per supportare i cittadini.

Tra questi, il più noto (ed anche il più discusso, per tante ragioni) è stato quello relativo ai 600 euro: un aiuto rivolto a chi, in questa fase assolutamente inedita e assai complessa, si è ritrovato senza lavoro e, di conseguenza, senza entrate economiche.

Tra coloro che si sono messi in fila all’Inps per richiedere tale misura di sostegno, ci sarebbero anche tante escort. Almeno questo è emerso da uno studio condotto da un noto portale di annunci di escort, il quale ha sottolineato come la complessità del momento stia riguardando molto da vicino anche questa categoria di lavoratrici.

D’altra parte il divieto assoluto di contatti fisici va a riguardare soprattutto chi del contatto fisico ne fa una ragione di vita; e sempre secondo la analisi di cui sopra, il 12% circa delle escort operanti sul mercato italiano sta registrando crolli verticali dovuti allo stop del mercato del sesso. Una frana che ha travolto tutti i comparti, anche quelli sotterranei. Sul sito di riferimento Moscarossa.biz gli annunci di Escort a Imperia registrano un calo del 90%

La questione escort in Italia

Si perché quello delle escort in Italia è un tema antico quanto il mondo: da sempre ci si divide tra chi vorrebbe regolamentare il settore e chi invece non ne vuole sapere. Fatto sta che ad oggi non esiste una legislazione per inquadrare queste figure, che quindi operano nell’illegalità più totale.

Per lo Stato italiano quindi, le escort non esistono; o quantomeno sono equiparate ai lavoratori in nero di altri settori, che siano camerieri, baristi, muratori, imbianchini o quant’altro. Ed è esattamente in questa piega che si deve ricercare la ragione del discutere: il ministro per il sud Giuseppe Provenzano ha voluto estendere il provvedimento anche ai lavoratori in nero. Una misura giusta, visto l’altro numero di coloro i quali operano senza un inquadramento.

Solo che con questa decisione, rientrano nel sussidio anche ragazze che operano in qualità di escort e che, come detto, non avendo alcun inquadramento risultano essere alla stregua di lavoratrici a nero. Il che ha fatto sorgere diversi malumori, alcuni hanno sottolineato come sia un’ingiustizia visto che, in tempi normali, una escort può arrivare a guadagnarli in una sola giornata questi benedetti 600 euro.

Ed allora via alle polemiche legate ad un settore che da sempre riesce a far parlare di sé e che, in qualunque modo la si voglia guardare, in Italia rappresenta uno spaccato importante oltre a portare ad una notevole movimentazione di soldi. E proprio il fatto che gli annunci di incontri delle sex workers abbiano toccato il loro minimo storico nel periodo a cavallo del lock down può essere esplicativo di quanto questa crisi sia stringente e possa portare problematiche evidente in materia di economia globale.