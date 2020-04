Ventimiglia: gavettone su un equipaggio della Croce Verde, lo sdegno del presidente Pallanca “Mi aspetto delle scuse, anche in forma anonima”

La notizia del militi della Croce Verde Intemelia colpiti da un gavettone in piena notte ha provocato lo sdegno (comprensibile) di molti nostri lettori. Un gesto ignobile in un momento nel quale, invece, ci si dovrebbe sostenere a vicenda. Un atto ancor più infame se si pensa che i militi stavano intervenendo per soccorrere un clochard in difficoltà.

Doveroso, quindi, chiedere un pensiero al presidente della Croce Verde Intemelia, Davide Pallanca, che si è trovato a dover confortare la propria squadra dopo un momento tanto odioso quanto difficile da cancellare dalla memoria. “Analizzando il fatto a mente fredda si capisce che questa persona forse era esasperata dal vociare del clochard, ma non ha pensato che sarebbe stato sufficiente affacciarsi per capire che stavamo lavorando proprio per aiutarlo - dichiara ai nostri microfoni il presidente Davide Pallanca - è un gesto né ammissibile né comprensibile e sono certo che la persona che lo ha compito stia pensando a tutte le conseguenze alle quali va incontro”.

“I ragazzi sul momento non hanno capito che cosa stava accadendo, sono rimasti sbalorditi - prosegue Pallanca - sono capitate in passato situazioni di nervosismo, magari per un’ambulanza che rallentava il traffico, ma poi tutti hanno sempre capito la situazione comprendendo il momento concitato. Voglio anche ricordare che i nostri ragazzi sono all’80% volontari e, in questo momento storico, rischiano letteralmente la vita ad ogni uscita. Si parte per un servizio sempre con l’angoscia…”.

Cosa si aspetta il presidente della Croce Verde Intemelia da chi si è macchiato di un simile gesto? “Mi aspetterei delle scuse, anche in forma anonima, non verso la croce ma per il gesto - risponde Pallanca - da presidente non lo posso fare, ma da persona normale sarei andato a citofonare”.