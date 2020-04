Intensificati i controlli delle forze dell'ordine nelle città e ai caselli autostradali per il weekend del 25 aprile (Foto)

Si sono intensificati, per il weekend del 25 aprile, i controlli delle forze dell’ordine per evitare che qualcuno tenti di raggiungere anche la nostra provincia, in particolare i proprietari delle seconde case.

Non che nei giorni scorsi sia stata allentata la presa, anzi, ma da questo pomeriggio e in estensione a domani e domenica, saranno serrati i posti di controllo nelle città costiere ed alle uscite autostradali, tra San Bartolomeo al Mare e Ventimiglia. Carabinieri, Polizia, Finanza e tutte le Polizie Municipali, sono impegnati per tentare di evitare la discesa di vacanzieri, attratti dalla festività e dal bel tempo che, da oggi, sta imperversando sulla riviera ligure di ponente.

Questo pomeriggio si sono visti moltissimi posti di controllo a Sanremo ed anche il casello della A10 a Bordighera viene tenuto sotto controllo dalle forze dell’ordine. Le auto vengono fermate e sottoposte a verifiche, per capire se chi è all’interno è autorizzato o meno. Al momento non vengono segnalati particolari segnali di disobbedienza, anche se i bilancio verranno tracciati nelle prossime ore.

(Foto di Eugenio Conte e Tonino Bonomo)