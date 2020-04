Ventimiglia: terminata la raccolta avviata dal presidente del Consiglio a favore del 118 provinciale

E’ terminata la raccolta avviata dal Presidente del Consiglio comunale di Ventimiglia, Andrea Spinosi, a favore del servizio di 118 dell'Asl 1, diretto dal Dott. Ferlito.

Attraverso un passa parola tra i consiglieri comunali, di maggioranza e opposizione, assessori, sindaco e alcuni dipendenti comunali, nel giro di pochi giorni, è stato raggiunto il traguardo di donare la somma di euro 1.000 al servizio del 118, per ringraziare tutto il personale operante per il grande impegno e la professionalità dimostrata in questo periodo di crisi sanitaria che ha prodotto molta sofferenza e purtroppo anche la morte.

In particolare è stata bonificata la somma di euro 1.010, con la causale ‘Erogazione liberale pronto soccorso 118, emergenza Covid-19’ sul conto corrente intestato all'Azienda SocioSanitariaLigure N° 1 – Regione Liguria, presso la Banca Carige - Agenzia 1 Arma di Taggia, Via Blengino 13, IBAN IT18W0617549091000001415490.