Ventimiglia: la buona cucina fa bene e fa del bene, lo chef Diego Pani destinerà l’incasso del 1 maggio a 'Ponente si Muove' per l’acquisto di respiratori polmonari (Video)

Cucinare è un atto d'amore. Un menu interamente dedicato al prossimo, a chi si sta impegnando per dare una mano in un periodo storico difficile all’inverosimile.

Lo chef ventimigliese Diego Pani ha così reso pubblica la propria idea in vista del Primo Maggio: l’intero incasso della giornata sarà destinato all’associazione ‘Il Ponente si Muove’ per l’acquisto di respiratori polmonari. Il suo ristorante Marco Polo sta proseguendo con il servizio di delivery in attesa della tanto attesa riapertura. Da qui l’idea di dedicare un’intera giornata al prossimo, a chi sta lottando per combattere un nemico insidioso e invisibile.

Diego Pani ha comunicato i dettagli della propria iniziativa con un video su Facebook

Fare del bene è facile. Si può aiutare il prossimo anche ordinando a domicilio il proprio piatto preferito.