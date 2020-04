Sanremo: gli 'Amici del Golf degli Ulivi' hanno donato oltre 11mila euro all'Asl, ora parte una nuova raccolta

Grande partecipazione per la raccolta fatta su GoFundMe dagli ‘Amici del Golf Sanremo’. Le donazioni sono il frutto di una complicità di sei amici, soci del golf matuziano (da qui il nome) che vogliono condividere il meraviglioso risultato ottenuto nella campagna.

“Non ha mai avuto importanza quanto sia stato donato da ognuno di voi – evidenziano i promotori della raccolta – uno, 1000 o addirittura 0 euro, a noi interessava raggiungere il risultato. Fatto! Abbiamo ottenuto di più dell’obiettivo che ci eravamo prefissati e la somma di 11.073,57 euro verrà destinata all’acquisto di tute monouso per gli operatori dell’ospedale Borea. Siamo Orgogliosi di tutti voi e di quanto avete fatto per la nostra città per il nostro ospedale”.

La passione sportiva, momentaneamente a riposo, ha dato legittima preoccupazione per gli ammalati e per chi è in prima linea nella tutela dei pazienti, non solo dottori e infermieri ma anche semplici volontari. “Siamo orgogliosi di esser di Sanremo, Bordighera, Ospedaletti o di Arma di Taggia – proseguono i promotori - siamo orgogliosi indipendentemente dalla città in cui viviamo, perché a noi interessa il territorio del Ponente Ligure. Quando siamo in giro per l’Italia o per il mondo e raccontiamo Sanremo o altre città vicine e tutti ci dicono di conoscere la zona, parlandone con percepibile invidia. Ed è proprio quando le cose non vanno bene, che l’orgoglio di chi vive in Liguria riaffiora”.

I promotori, ora che hanno raggiunto l’obiettivo, vogliono iniziarne uno nuovo, più grande, che riguarda tutti gli ospiti della terra ponentina: “Vorremmo che anche voi provaste l’orgoglio e l’amore per questa terra, per la propria identità ligure e che insieme si possa essere propulsori per una rinascita e per la risoluzione di problemi, qualsiasi essi siano, economici, sportivi, sociali, e ecologici. In memoria di Luciano e Giuseppe”.