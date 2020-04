Prosegue la didattica a distanza del plesso Montale di Bordighera appartenente all’Istituto Fermi Polo Montale

Continuando la chiusura delle scuole nell’ambito delle misure di contenimento del Coronavirus, i docenti del Montale di Bordighera, così come quelli del Polo e del Fermi di Ventimiglia, proseguono con la didattica a distanza, intraprendendo una serie di iniziative che vanno dalle lezioni online, all’invio di audiolezioni registrate e di materiale didattico di ogni tipo. Tutto questo per non interrompere lo svolgimento dei vari programmi e, soprattutto, per mantenere vivo l’importantissimo rapporto con gli studenti.

"Le proposte didattiche offerte sono costruite su contenuti di qualità e vengono rigorosamente strutturate. Le lezioni online sono organizzate su orario settimanale, alla cui stesura si dedica la professoressa Squillace.

I docenti, supportati dalla Dirigente scolastica, Dottoressa Antonella Costanza, stanno mettendo in atto attività e metodologie veramente innovative e interessanti, utilizzando molte delle tecnologie a disposizione, in primis le piattaforme, che permettono la formazione delle classi virtuali, e tutti quegli strumenti di condivisione online per una didattica inclusiva e sostitutiva delle lezioni in presenza.

L’insegnante di informatica, la professoressa Granili, che fa parte del team digitale dell’Istituto, continua a lavorare per l’aggiornamento e la formazione dei docenti; per gli alunni crea lezioni digitali con Blendspace e Tedet e ha programmato anche un corso di robotica online, usando un programma di simulazione.

Gli insegnanti delle materie scientifiche usano per le loro video lezioni anche i libri di testo elettronici, le tavolette grafiche, che permettono di scrivere e disegnare come con la LIM, e il Virtual Microscope, che rende possibile la visualizzazione delle biomolecole in 3D; la professoressa Pirovano utilizza anche le lezioni e gli esperimenti prodotti dal CERN o dal CNR per la didattica a distanza.

Il professor Cascino ha istituito un laboratorio virtuale di filosofia che ha come prodotto finale la creazione di una dispensa digitale intitolata 'I linguaggi della filosofia antica, moderna e contemporanea', interamente scritta dagli alunni del triennio del Liceo OSA e i cui contenuti sono da ricondurre allo studio dei principali filosofi delle varie età.

La professoressa De Simone, agganciandosi al DANTEDÌ del 25 marzo, ha creato un personale 'Martedì-Dantedì', dedicando una lezione online a settimana al sommo poeta, durante la quale si leggono e si commentano passi del poema e si parla dell’uomo Dante per sfatarne l’immagine un po’ stereotipata e lontana dalla realtà degli adolescenti; in più coinvolge i suoi studenti di terza liceo in una gara di declamazione di versi danteschi.

In queste difficili settimane, la scuola, con la didattica a distanza, continua a perseguire il suo compito formativo per non interrompere il percorso di apprendimento di ogni studente e, come comunità educante, dà vita ad un tessuto sociale in grado di comprendere e di aiutarsi".