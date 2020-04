Attualità |

Libri tradizionali, e-book o audiolibri? Gli editori locali ne parlano a '2 ciapetti con Federico'

In trasmissione ne hanno parlato in video collegamento due editori locali: Matteo Moraglia (Leucotea) e Massimo Angelini (Pentagora).

Le nuove frontiere dei libri ed i possibili scenari futuri dell’editoria locale sono stati al centro di un'intervista doppia di ‘2 ciapetti con Federico’. Ospiti di Federico Marchi, collegati in videoconferenza, sono stati due editori: Matteo Moraglia (Leucotea) e Massimo Angelini (Pentagora). “Questo è un momento strano – ha detto Angelini - I distributori sono chiusi ma non sta andando male, perché dai lettori c’è stata una risposta straordinaria per quel che riguarda gli acquisti on line. C’è infatti un nuovo tipo di contatto diretto con i lettori. La filiera è diventata cortissima e ci saranno cambiamenti profondi”. Questo allora significa la fine delle librerie? “Dipende da come sapranno porsi – ha risposto Moraglia - Se il libraio è un dispensatore indispensabile di consigli sopravvive, se invece è un semplice commesso allora non lo so perché non fornisce un vero servizio. Laddove si va a distribuire cultura, ogni alleato è un buon alleato. Si sta andando a togliere lo spazio tra editore e lettori che si parlano in maniera diretta, passando ovviamente anche per gli autori”. Durante la trasmissione si è poi parlato delle nuove frontiere dall’e-book agli audiolibri. “Non credo che ci sia un futuro positivo per gli e-book – ha analizzato Angelini - Credo invece che potrà estendersi il mercato degli audiolibri”. Dello stesso parere anche il collega: “Mai come nelle ultime cinque settimane si sono venduti pochi e-book – ha infatti confermato Moraglia – Credo anche io che l’audiolibro sarà il futuro”. Guarda il video: Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico "2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it

