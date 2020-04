E' nata la 'Rete Sanremo Solidale': cittadini portano in chiave locale le criticità internazionali

E' nata da poco 'Rete Sanremo Solidale', un gruppo di cittadini della zona che si adoperano per portare all'attenzione pubblica i temi critici internazionali, nonché dediti alla raccolta fondi per cause benefiche.

In questo periodo di quarantena, in cui non è possibile organizzare eventi in presenza, mentre tutta l'attenzione è risucchiata dall'argomento Covid-19, la 'Rete Sanremo Solidale' ha deciso di attivarsi in tal senso, pensando in particolare a tutte quelle persone che in questo periodo hanno tristemente perduto il lavoro o che riscontrino qualsiasi tipo di difficoltà che non permetta loro di assicurarsi beni di prima necessità.