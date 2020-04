Quale futuro per l'ospedale 'Borea' di Sanremo? Il pensiero di un lettore dopo l'intervista al DG dell'Asl 1

Un nostro lettore, Enzo Fantozzi, ci ha scritto dopo aver letto attenzione l’intervista con il Direttore Generale della Asl 1 Imperiese dottor Marco Damonte Prioli ed in particolar modo quella parte che fa riferimento all'intenzione del Sindaco Biancheri di richiedere un incontro col Direttore Generale della Asl 1 e con l’Assessore Regionale alla Sanità Sonia Viale per capire come verrà gestito nei prossimi mesi (dopo l'emergenza sanitaria) l'Ospedale 'Borea'.

"Certamente ha fatto bene il Sindaco Biancheri nel comunicare tale intenzione, ma nello stesso tempo ritengo che tale richiesta debba essere fatta non solo come primo Cittadino di Sanremo, ma soprattutto come Presidente della Conferenza dei Sindaci dell'intero territorio che fa capo alla Asl 1 Imperiese. L'Ospedale 'Borea' è infatti diventato Ospedale Covid-19 dell'intera Asl 1; pertanto la questione va affrontata in un'ottica completamente diversa rispetto alla situazione precedente (date anche le nuove indicazioni del Ministro della Salute), anche per evitare che si inneschino polemiche (oggi ancora più anacronistiche) come nel recente passato. Nel merito, la risposta del Dott. Damonte Prioli è stata di apprezzabile disponibilità ad un incontro con il Sindaco, ma anche molto pragmatica e limitata al breve termine, data la situazione attuale. In questa fase non è nella disponibilità di alcun Direttore Generale ASL della Liguria dare risposte su come verranno utilizzati gli Ospedali, perché questo dipende da due fattori che attengono sia alla politica che alle questioni tecnico scientifiche".

"Il primo fattore riguarda l’attuazione del 3° punto della fase 2 messa a punto dal Ministro della Salute che può sintetizzarsi con la necessità di disporre sul territorio di più 'Covid Hospital'. Infatti il Ministro ha affermato “Senza un vaccino, l'emergenza coronavirus non potrà dirsi chiusa. Le strutture ospedaliere preposte esclusivamente alla cura dei pazienti Covid dovranno aumentare sul territorio nazionale. L'ospedale misto è ingestibile in questo quadro non solo per la sicurezza dei cittadini, ma anche per quella dei medici, infermieri e personale ospedaliero. Non si può nemmeno correre il rischio di penalizzare tutti gli altri pazienti e tutte le altre cure”. Riguardo al secondo fattore, la Regione (dato che rientra nelle sue competenze principali) dovrà decidere:

a) quanti Covid Hospital intende mantenere o utilizzare sull'intero territorio regionale?

b) nel Ponente Ligure (sulla base dei cittadini residenti) si intende realizzare un unico Covid Hospital che faccia riferimento alle Asl 1 e 2, oppure un Covid Hospital per ogni Asl?"

"Si convochi (nei modi opportuni) la Conferenza dei Sindaci e si richieda, in modo formale, alla Regione di decidere (in tempi brevi) se nella Asl 1 Imperiese debba essere mantenuto (per tutto il tempo che serve) un Covid Hospital a Sanremo".