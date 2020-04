La nostra lettrice Laura ci scrive per ricordare Giovanni e Giuseppe recentemente scomparsi

Una nostra lettrice, Laura, ci ha scritto per dedicare un pensiero ed una preghiera a due care persone scomparse in questo difficile momento e che non è riuscita a salutare:

“Giovanni, uomo sempre disponibile, disposto ad aiutare tutti quelli che ne avevano bisogno. Ora da lassù seguirai tutti i tuoi amati mercatini dell’antiquariato. Voglio ricordarti così... sempre sorridente. Giuseppe (Pino), a volte incompreso, una persona dal cuore grande legato agli insegnamenti cristiani che ti hanno accompagnato nella tua vita terrena, sempre pronto a confortare chi ne avesse bisogno. Mi mancherete anche se ‘nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta’. Un abbraccio alle vostre famiglie e appena sarà possibile un fiore sulle vostre tombe”.