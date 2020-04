Bordighera: lutto per la scomparsa del dott.Reforzo, il ricordo di Giovanni Massimo Novero

Giovanni Massimo Novero ha voluto esprimere cordoglio per la scomparsa di Giovanni Reforzo, offrendo questo ricordo dello stimato medico di Bordighera.



"Con i tempi che viviamo, è giusto ribadire cosa vuole dire fare ed essere veramente medico. Qui bisogna analizzare sin dai suoi inizi, che Giovanni Reforzo, viveva in modo reale e spontaneo, incominciando dal periodo della sua stessa formazione universitaria e professionale, compreso tutti i suoi corsi di specializzazione, il testo del Giuramento professionale (li dimostra il fatto che non ero uno studente da 110 e lode imparando a memoria). Conoscendolo bene, essendo lui, un uomo pratico e di coscienza, non si è mai soffermato a leggere questo benedetto giuramento, ma lo ha fatto pienamente suo nella sua pratica giornaliera, con spirito di servizio e di profonda coscienza e conoscenza della sua professione, con una sua caparbietà di intenti proverbiale, senza fatica, e questo lo dimostrava, quando senza tante storie andava a visitare al proprio domicilio i suoi pazienti e posso essere testimone diretto che lui intendeva essere medico, non certamente per soldi, perché spesso e volentieri non faceva pagare i pazienti che sapeva essere in difficoltà. Era avanti a tutti per quanto riguardava la sua specifica specializzazione e per primo in Liguria, ha portato nel campo medico e chirurgico delle nuove innovazioni. Diciamolo, e senza vergogna, che il Dr. Giovanni Reforzo è stato un vero umano e generoso precursore in tutto".