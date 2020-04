Coronavirus: a Badalucco festeggiamenti patronali in casa ma è tempo di conoscere il vincitore del primo premio San Giorgio (video)

Sarà un San Giorgio diverso quello vissuto quest'oggi da Badalucco. La festa patronale badalucchese, momento molto sentito all'interno della comunità di questo borgo della Valle Argentina, avrebbe dovuto sancire anche l'inizio di una nuova tradizione: l'istituzione del premio San Giorgio (o 'San Giorgino' ndr).



Ne abbiamo parlato con Matteo Orengo, sindaco di Badalucco. Infatti il primo cittadino è stato il principale promotore per la nascita di questo riconoscimento destinato a quei badalucchesi che si sono particolarmente distinti nei più diversi campi. L'idea era di consegnare oggi questo premio, una piccola scultura in ceramica raffigurante il santo, realizzata dall'Art Gallery del paese.



L'emergenza sanitaria per il Coronavirus e le restrizioni nazionali che impediscono assembramenti di persone per contrastare il diffondersi del contagio, hanno costretto i badalucchesi a dover annullare i festeggiamenti per il Santo Patrono. “In effetti oggi non festeggeremo – ci spiega il sindaco di Badalucco – trascorreremo questo momento ognuno nella propria abitazione. E' un San Giorgio particolare, diverso. Eravamo riusciti anche a trovare un accordo con la parrocchia e la Diocesi per far si che in questa giornata tornassero anche le celebrazioni delle comunioni e delle cresime. Così come era una volta. Ahimè per questo maledetto Covid-19 abbiamo dovuto rimandare tutto”.



L'INTERVISTA VIDEO A MATTEO ORENGO





Oltre a questo c'era anche la cerimonia di consegna del primo premio San Giorgio.- e poi il primo cittadino annuncia -conclude il sindaco Matteo Orengo