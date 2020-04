Elezioni regionali 2020: da sondaggio di BiDiMedia, congruo vantaggio dell’accordo elettorale tra Centrosinistra e M5S

Roberto Pisani, dei Socialisti Riformisti di Genova, rende noto un sondaggio sulle elezioni Regionali Amministrative 2020 della Liguria effettuato da BiDiMedia tra il 14 aprile e il 16 aprile.

“Si è trattato di un sondaggio online (CAW) – spiega Pisani - su un campione rappresentativo di 1441 intervistati di cui 940 da panel con margine di errore in più o in meno del 2,6% riferentesi alle coalizioni partitiche in tutte le Regioni Italiane assegna in Liguria alle coalizioni questi risultati percentuali:

Centrodestra 44,8 %

Centrosinistra 36,8 %

M5S 13,3 %

Sinistra 2,4 %

A commento rimane chiaro che questi sono dati precisi ma preliminari e quindi utilizzabili principalmente dai ‘giocatori di poker’. Pur tuttavia dimostrerebbero virtualmente in Liguria un congruo vantaggio dell’accordo elettorale tra Centrosinistra e M5S di oltre 5 punti percentuali che salirebbero a oltre 7 punti percentuali con la partecipazione della Sinistra”.