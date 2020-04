Bordighera: durante il Consiglio comunale il Sindaco annuncia di voler procedere allo screening della popolazione

Si è svolto questo pomeriggio, per la prima volta per via telematica, il Consiglio comunale di Bordighera. E’ stato il Sindaco, Vittorio Ingenito, ad aprire l’Assise con il ricordo di due medici bordi gotti che sono morti negli ultimi giorni: “Voglio innanzi tutto ricordare la figura di due medici scomparsi in questi giorni, Remo Vichi e Giovanni Reforzo, che hanno lavorato nel comprensorio intemelio. I messaggi ricevuti dai familiari testimoniano la profonda stima per il lavoro svolto, come medici di altri tempi”

Ingenito ha poi aggiornato la situazione dei malati di Coronavirus nella città delle palme: “Ad oggi, per i dati forniti dall’Asl, abbiamo 11 persone positive al Covid-19 ed una guarita mentre sono segnalate 16 quelle in quarantena perché hanno avuto contatti con persone positive. Di queste, una ha contratto il virus e tre sono uscite dalla quarantena. Dobbiamo sottolineare il fatto che si tratta di numeri estremamente positivi, rapportati ad altre zone della provincia e della Liguria. Dobbiamo continuare ad essere accorti ed indossare le mascherine. Mancano ancora molti giorni al 4 maggio e sono convinto che nei prossimi giorni la situazione migliorerà ancora”.

Lo stesso primo cittadino ha anche sottolineato l’intenzione dell’Amministrazione di procedere ad uno screening della popolazione: “Mi sono attivato con l’Asl 1 Imperiese, per verificare un campione rappresentativo per fascia anagrafica, che ci consentirà di capire la diffusione del Covid sul territorio e prevenire eventuali altri casi di positività”.