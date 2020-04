Comitato ‘Sbarco dei Saraceni’: “Auguriamo all’Italia di vincere questa sfida e vi aspettiamo ancora piú numerosi nel 2021”

“La speranza era quella di poter offrire nell’estate 2020 a cittadini e non e ai numerosi turisti che ogni anno passano le vacanze estive nella nostra città – spiega il direttivo del comitato sbarco dei saraceni Vallecrosia - lo spettacolo 'Lo sbarco dei saraceni di Vallecrosia' che manca da ben 18 anni, ma come organizzatori abbiamo anche una responsabilità sociale e la sicurezza di ognuno nonché la salute vengono prima di ogni cosa e per questo motivo abbiamo deciso di rinviare la manifestazione all’anno 2021".

"Nell’attuale situazione nonostante l’organizzazione fosse avviata da mesi e molto era già stato fatto, dallo studio approfondito alla progettazione, alle richieste di autorizzazione e al business plan, questa emergenza nazionale e non solo ci impone di comportarci con grande prudenza e senso di responsabilità. In questa fase infatti, topica per l’organizzazione stessa, in quanto prevista per il 26 luglio 2020, ci viene a mancare la possibilità di ritrovarsi per riunioni e preparativi pratici nonché per le prove essendo emanata l’emergenza sino al 31 luglio 2020, inoltre la dimensione della manifestazione e la prospettiva di un’edizione molto partecipata ci ha condotto ad una scelta assolutamente sofferta ma fortemente consapevole".