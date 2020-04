Consigli per mantenere la salute mentale da isolati

Isolati.. Un termine che non piace a molta gente. Questa è però la realtà che molti hanno dovuto affrontare in quest’ultimo periodo a causa del virus che ha obbligato il paese ad una chiusura totale. La verità dietro a questo fenomeno è che molti, almeno inizialmente, hanno celebrato alla possibilità di passare un bel periodo a casa, ma ora, ne risentono e non poco.

Restare chiusi in casa forzatamente equivale ad uno sforzo fisico e mentale. Fisico, perchè il corpo si “dimentica” dei movimenti base che sono inclusi nella vita di ogni giorno, come il semplice camminare o andare per negozi e mentale, in quanto la mente non si può più confrontare alla realtà di ogni giorno.

Alcune persone fanno ricorso all’uso di alcuni rimedi, come olio di CBD, corsi di yoga o l’ascolto di musica rilassante. Altre persone hanno preferito dedicarsi a qualcosa che non facevano da tempo per rilassare la mente. Parliamo di attività come puzzle, guardare serie televisive o giocare a giochi che abbassano lo stress come videogame o lego.

Insomma, anche la quarantena offre dei metodi per restare in salute mentale, ma anche tante opportunità.

Quali sono queste opportunità? Beh, guardaimo a quelle di crescita personale, come la partecipazione a corsi online e l’ascolto di podcast costruttivi o video.‌ Anche lo studio di una nuova lingua può essere l’occasione per fare di questo periodo di auto isolamento un’occasione per crescere e diventare più produttivo.

I soggetti più a rischio sono le persone che, per natura di forza maggiore si trovano ad essere sole in casa e non hanno persone con cui condividere questa quarantena. Per loro è il momento peggiore quello dell’isolamento, in quanto impone un dialogo inesistente ed un cambio di umore piuttosto costante.

Consigli rapidi per combattere lo stress da isolamento

Ci sono alcuni rapidi e buoni consigli che possono essere dati alle persone per combattere questo periodo di stress rapidamente e tornare a sorridere. Parliamo di consigli veloci che possono essere messi in pratica senza avere troppo in casa.

Primo consiglio, guardare qualche serie o cartone divertente. Bisogna evitare qualsiasi forma di serie in stile horror alla the walking dead e guardare qualcosa che faccia sorridere. Sono assolutamente vietati film in stile titanic o di carattere piuttosto depressivo, in quanto non farebbero altro che peggiorare la situazione.

Altra soluzione è quella di impiegare del tempo a cucinare. Ok, non si trova il lievito, ma non è solo con il lievito che possono essere fatte cose deliziose. Ci sono decine di modi per fare dolci e mettere in pratica le proprie doti in cucina, anche con due cose messe in croce. Questo unirà l’utile al dilettevole una volta preparato il piatto.

Ultimo consiglio è quello di leggere un bel libro. Molte persone dicono di non leggere per mancanza di tempo ed indovinate cosa: ora ne avrete tantissimo e potrete dedicarlo al meglio per fare una cosa che, sicuramente, amerete, oltre ad aiutarvi ad essere molto più produttivi.