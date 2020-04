Ventimiglia: militi della Croce Verde colpiti da un gavettone durante un soccorso, vergognoso gesto in via Aprosio durante la notte

Nel momento dell’emergenza, della solidarietà, della vicinanza e della collaborazione, a Ventimiglia si registra un atto a dir poco vergognoso. Lo scorso weekend, nella notte tra sabato e domenica, qualcuno ha avuto la ‘brillante’ idea di colpire con una bacinella d’acqua dalla finestra di una palazzina il personale della Croce Verde Intemelia intervenuto per un soccorso in via Aprosio.

Un atto ignobile, specie in un periodo tanto delicato sia per il personale sanitario che per chi ha bisogno dell’intervento del 118. Ovviamente i codardi autori del gesto si sono ben guardati dal palesarsi. Di fronte a un gesto simile non si può che esprimere la piena solidarietà sia al personale della Croce Verde Intemelia che a chi ha avuto bisogno del loro intervento.