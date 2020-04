Sanremo: in liquidazione la Sicrea che si era aggiudicata i lavori del Palazzetto dello Sport di Pian di Poma

Ci saranno problemi per la costruzione del palazzetto dello sport di Sanremo? La domanda è lecita dopo le notizie rimbalzate dai diversi giornali di Reggio Emilia, città dove ha sede la ‘Sicrea’ società che aveva manifestato l’interesse a costruire l’importante struttura di Pian di Poma a Sanremo.

A fine marzo, vista anche la crisi del settore delle costruzioni e della presenza cooperativa in questo comparto, l‘assemblea dei soci di Sicrea ha deliberato la messa in liquidazione della società. Una decisione che è arrivata a meno di due mesi di distanza dalle dimissioni di Luca Bosi dalla presidenza. La Sicrea, nel 2012 aveva rilevato i cantieri di Coop Muratori Reggiolo, Orion e poi di altre aziende del settore, ricollocando nel tempo più di 600 addetti ma, a fine marzo, i soci hanno dovuto prendere atto di un preconsuntivo 2019 con quasi 22 milioni di perdite e deliberare la messa in liquidazione della società.

Sicrea non è riuscita neppure a pagare gli stipendi di febbraio. Sicrea aveva realizzato opere importanti, come il Core, l’Ipercoop Baragalla e il capannone 17 delle ex Reggiane e, al momento della liquidazione, l’azienda gestiva una sessantina di cantieri in tutta Italia. Ora bisognerà vedere come gestirà questa emergenza l’Amministrazione comunale di Sanremo, in un momento particolarmente grave dell’economia internazionale e nazionale.

Dal Comune confermano che sarà la banca ad occuparsi della problematica e verrà contattata un'altra impresa che si occuperà della costruzione.