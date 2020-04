Dal prossimo lunedì si svolgerà nuovamente il mercato ambulante settimanale di Vallecrosia, anche se limitatamente al settore alimentare.

Nel tratto terminale del ‘Solettone Sud’, in direzione della Statale Aurelia sarà in vigore il divieto di sosta e fermata con relativa rimozione forzata, come disposto dalla vigente ordinanza di viabilità.

La Polizia Municipale raccomanda di prestare la massima attenzione e ricordarsi di spostare i propri veicoli.