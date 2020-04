Sanremo: Servizi Sociali, c'è tempo fino al 30 aprile per chiedere i sussidi alimentari. Poi inizierà un secondo giro di aiuti

Si comunica che la richiesta di sussidi alimentari al Comune di Sanremo per le persone che hanno perso il proprio reddito a causa dell'emergenza coronavirus sarà possibile fino al 30 aprile prossimo. Da quella data il settore Servizi sociali non prenderà più in carico nuove domande ma inizierà ad erogare una seconda tranche di sussidi agli aventi diritto.

“Fin dall'inizio abbiamo scelto di non dare somme più alte tutte e subito perché non sapevamo quale potesse essere la platea dei richiedenti, con il serio rischio che avremmo potuto non accontentare tutti. Con il senno di poi è stata una scelta indovinata, perchè abbiamo visto che le richieste sono andate a crescere con il passare dei giorni: probabilmente anche chi all'inizio pensava di poterne fare a meno, si è invece ritrovato in una condizione di bisogno, visto anche i tempi lunghi nell'erogazione della cassa integrazione. Le domande sono cresciute giorno per giorno e abbiamo progressivamente rafforzato anche l'unità di lavoro dedicata a questo, che ad oggi conta oltre venti persone”, spiega l'assessore ai Sevizi sociali Costanza Pireri.

“Tuttavia abbiamo anche l'esigenza di iniziare ad erogare una seconda tranche di sussidi a chi ha già ricevuto la prima, e per farlo in modo equo e trasparente dobbiamo dare un limite temporale alle domande e avere così un numero definitivo di aventi diritto. Per questo abbiamo deciso di dare ancora una settimana di tempo per far richiesta, fino al 30 aprile, con un preavviso allo stop di sette giorni. Poi procederemo a ridistribuire gli aiuti con una seconda sessione a chi ha già ricevuto la prima. E sarà più rapido, perché gli uffici hanno già esaminato e schedato gli aventi diritto – spiega l'assessore Pireri – e voglio ringraziare tutti i dipendenti comunali che da giorni stanno lavorando alacremente per questo servizio”.

In previsione della seconda tranche di sussidi agli aventi diritto, il settore servizi sociali informa che non occorre presentare ulteriori, diverse o nuove domande in quanto sarà l’ufficio servizi sociali del Comune di Sanremo che effettuerà la seconda erogazione ai beneficiari, che hanno utilizzato tutti i buoni spesa, all’inizio del mese di maggio 2020.

Venendo ai dati: ieri è stata superata la millesima autorizzazione, corrispondente ad oltre 80 mila buoni erogati (in ragione del fatto che una singola autorizzazione può beneficiare di più buoni, anche in relazione al nucleo familiare). L'ufficio competente ha finora vagliato e autorizzato domande fino al 13 aprile, e stima che alla data ultima per fare richiesta di sussidi, il 30 aprile, il numero di aventi diritto si avvicinerà alla soglia delle 2000 persone.

L'ufficio competente informa inoltre che, una volta chiuse le domande, con la distribuzione di una seconda erogazione, non è escluso che si possa procedere ad un allargamento della platea dei beneficiari.