Sanremo: 'Civiltà Liberale' chiede al Comune di aprire le scuole di San Pietro e San Giacomo negli spazi all'aperto

L’associazione ‘Civiltà Liberale’ ha proposto un’iniziativa al Segretario Comunale di Sanremo, per contribuire ad una piccola iniziativa che intende aprire due scuole elementari, a San Pietro e San Giacomo.

“Queste sono scuole – evidenzia l’associazione - dotate in un ampio cortile, uno spazio all’aperto che può essere adibito a classi e che può essere uno svago per i più piccoli dopo questo lungo periodo di quarantena. Naturalmente l’iniziativa dovrà essere sorretta dall’osservanza delle regole sulla sicurezza in prevenzione di nuovi contagi: i banchi dovranno essere tenuti almeno a più di un metro di distanza, le mani lavate più volte durante il giorno (dotando anche le scuole di appositi gel disinfettanti), le lezioni organizzate in piccoli gruppi in relazione allo spazio disponibile”.

“Niente baci e abbracci – termina Civiltà Liberale - ma, in compenso, la possibilità di fare molta più didattica all’aria aperta”.