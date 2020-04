Marco Damele: "Il delizioso 'pepino', una bacca insolita dal gusto di melone e pera, parente stretta del pomodoro"

Una nuova pianta curiosa da apprezzare e conoscere meglio: il melone pepino. Il pepino (Solanum muricatum) è un arbusto sempreverde appartenente alla famiglia delle Solanaceae (parente stretto dei pomodori, melanzane, patate...) originario del Sud America e coltivato in tutto il mondo per i suoi dolci frutti commestibili.

È conosciuto in Italia come Caciuma o "melone pepino" per il gusto e la forma del suo frutto che ricorda proprio un melone abbinato ad una pera acerba. La buccia, quando il frutto arriva a maturazione, è dura e di colore giallo (più o meno intenso), con striature viola. Il frutto, che è una bacca è comune trovarlo nei mercati di Colombia, Ecuador, Bolivia, Perù e Cile, meno in Italia anche se ultimamente alcune aziende hanno iniziato a coltivarlo e promuoverlo.

Il pepino è una pianta perenne, abbastanza resistente al freddo e si adatta bene anche alla coltivazione sotto serra o tunnel. Si propaga facilmente per talea adattandosi bene anche per un utilizzo della pianta sul terrazzo di casa o sul balcone. In cucina viene utilizzato per il basso tenore calorico adatto la preparazione di macedonie o insalate regalando gusto e sapore unici.