CCIAA Riviere di Liguria: il digitale e l'innovazione non si fermano anche in periodo di Covid-19

In tempi di emergenza sanitaria da coronavirus, la Camera di Commercio Riviere di Liguria non ferma le sue attività di formazione e informazione sulle tematiche digitali e Impresa 4.0 che vengono realizzate in modalità streaming.

Il PID - Punto Impresa Digitale - organizza un evento gratuito dal titolo 'Come far ripartire le imprese al tempo del Covid19, sulle opportunità digitali a supporto delle vendite per attività commerciali tradizionali e per imprese e‐commerce'.

L'incontro si svolgerà in diretta streaming venerdì 24 aprile 2020 alle ore 10.30.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la conferma di partecipazione da inviare all’indirizzo email digitalpromoter@rivlig.camcom.it cui è possibile scrivere anche per maggiori informazioni sull’iniziativa.

L’accesso alla virtual room e la registrazione partecipanti sono previste per le ore 10.30. Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione, alle 10,40 prenderà il via il programma degli interventi a cura di Enrico Molinari, Team Digital Coordinator PID – Punto Impresa Digitale e docente universitario in Economia e marketing innovation, che parlerà di 'Tecnologie innovative e possibili applicazioni nel settore delle vendite' e, a seguire, di 'Sensori per vetrine', app per facilitare gli acquisti e totem digitali interattivi: il marketing al servizio delle vendite per negozi fisici e virtuali.

Il webinar sarà dedicato anche all’anticipazione del nuovo Bando Voucher 2020: opportunità per e-commerce e smart-working e all’analisi della creatività del Made in Italy per fare impresa oggi.

Alla fine dell’evento sarà possibile mettersi in contatto con un Digital promoter del servizio PID per analizzare gli strumenti digitali per 'fare impresa' messi a disposizione dalla Camera di Commercio, mappare il livello di maturità digitale, attivare il servizio di mentoring gratuito e condividere le agevolazioni a favore degli investimenti per l’innovazione e la competitività delle PMI di tutti i settori economici.

“La Camera di Commercio ritiene particolarmente importante intensificare la sua azione per favorire l’informatizzazione e la digitalizzazione delle aziende, aiutandole ad adottare nuove modalità operative ed organizzative, così come ad esplorare nuovi sistemi di vendita on line, aspetti ai quali è dedicata questa iniziativa organizzata dal Punto Impresa Digitale”, sottolinea il Segretario generale dell’ente camerale, Stefano Senese.

Per info: www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Tool/Agenda/Single?id_appointment=858