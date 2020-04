Bordighera: da domani al via la ‘Sant'Ampelio Home, la pizza Mondiale a casa tua’ con consegna gratuita

In occasione del 75° Anniversario della Liberazione da domani la Pizzeria Sant'Ampelio di Piazza Garibaldi, proseguendo nella proposta "Sant'Ampelio Home, la pizza Mondiale a casa tua", inserisce una novità: "La Pizza del Tricolore", al prezzo di euro 8.00, che potrà recapitata a domicilio, solo a Bordighera, senza alcun costo aggiuntivo. "La Pizza del Tricolore", successivamente, sarà inserita anche nelle proposte alla carta alla Pizzeria.



Ecco i suoi ingredienti: partendo dal classico impasto Sant'Ampelio, farcitura con base di mozzarella di bufala, dopo la cottura l’aggiunta di rucola e pomodorini datterini conditi con olio Extra Vergine di Oliva di Chiusavecchia.



Ricordiamo le altre pizze, e le bevande, con relativi costi, che possono essere ordinate telefonicamente, senza costi aggiuntivi per la consegna:

- Margherita (pomodoro - mozzarella) euro 5,00;

- Margherita Bufala (pomodoro - bufala) euro 8,00;

- Napoli (pomodoro - mozzarella - acciughe - olive - origano) euro 7,00;

- Wurstel (pomodoro - mozzarella - wurstel) euro 7,00;

- Prosciutto (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto) euro 7,00;

- Sardenaira (pomodoro, acciughe, olive, origano, aglio, capperi) euro 8,00;

- 4 Formaggi (pomodoro, mozzarella, mix formaggi) euro 8,00;

- Gran Ligure (pomodoro fresco, mozzarella, prosciutto crudo) euro 8,00;

- Diavola (pomodoro, mozzarella, salame piccante); euro 8,00;

- Salsiccia (pomodoro, mozzarella, salsiccia) euro 8,00;

- Tirolese (pomodoro, mozzarella, speck) euro 8,00;

- Tonno e Cipolla (pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla) euro 8,00.



Ecco le bevande che potranno essere ordinate:

- Bibite euro 2,50;

- Birra bottiglia 33 cl. euro 3,00;

- Birra artigianale 50 cl. euro 6,00;

- Vini, a richiesta.



Le ordinazioni si ricevono, tutti giorni, dalle ore 10.00 alle ore 21.00 telefonando allo 0184-264009 oppure al 328-2338830, e le consegne avranno luogo dalle ore 19.00 alle ore 21.30, a Bordighera.

Nelle prossime settimane, a grandissima richiesta, verranno riproposte le Pizze Mondiali, per ricordare i numerosi campionati del Mondo della Pizza a cui la Sant’Ampelio ha partecipato e la cui edizione 2020 che si sarebbe dovuta svolgere a Parma in questi giorni è stata rimandata.