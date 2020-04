Arrivate le mascherine nei Conad della nostra provincia: intanto ad Arma di Taggia tornano le farine ma scarseggia il lievito

Da oggi il gruppo di supermercati Conad dispongono delle mascherine in vendita, compreso l'Ipermercato di Arma di Taggia. Da tempo, infatti, negli esercizi mancavano ed ora sono a disposizione in pacchi da 50 a 80 centesimi l’una ma vendibili solo in confezione.

Si tratta di dispositivi di protezione di tipo chirurgico che, per l’uso attuale vanno bene per chi deve muoversi in giro. Non sono consigliate, invece, per chi deve assistere i malati o cose del genere. Da Conad confermano che la fornitura è buona e sarà continuativa mentre per quanto riguarda i guanti in lattice la consegna è più discontinua come l’alcol.

I gel sanificanti sono invece a disposizione e la situazione si è normalizzata come le farine mentre per i lieviti gli arrivi sono più discontinui: “Su questi siamo in difficoltà e speriamo di risolvere al più presto” ha detto il direttore Roberto Bellini.

L'Ipermercato Conad di Arma, un po’ come tutti quelli della zona di Taggia, hanno perso importanti fette di mercato per le disposizioni ministeriali che vietano gli spostamenti tra comune e comune. I centri commerciali tabiesi, infatti, lavorano moltissimo con i clienti di Sanremo, il resto della provincia e con molti francesi che arrivano dalla Costa Azzurra.

Intanto al Conad di Arma è già pronto per la ‘ripartenza’ del 4 maggio, visto che i dispositivi di protezione vengono utilizzati dai dipendenti dall’inizio dell’emergenza: “Dovremo lavorare per riaprire il ristorante al primo piano – ha termina Bellini – ma stiamo ovviamente attendendo le disposizioni ed i protocolli che verranno promulgati a livello nazionale”