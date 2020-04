23 aprile: giornata mondiale del libro. Lo scrittore Gianmarco Parodi ci racconta come le pagine di un libro possano diventare un rifugio personale

Oggi, 23 aprile, si celebra la giornata mondiale del libro. Da sempre le pagine dei libri rappresentano un lasciapassare che permette di andare ovunque desideriamo. In questo momento di crisi molti hanno trovato un riparo sicuro tra i pensieri di un autore e hanno potuto lasciare la quarantena visitando luoghi, tempi, pianeti e orizzonti lontani, sebbene solo con l'immaginazione.

Gianmarco Parodi, scrittore di ponente, autore del fantasy Tria Ora, ambientato nel celebre paese delle streghe, di varii racconti ambientati tra la costa e del romanzo Oblio, ci racconta come i libri possano essere una piccola soluzione a momenti critici come quello che stiamo vivendo.

I libri e la quarantena: come convivono? “Ho letto un articolo pochi giorni fa, parlava di un libro: Viaggio intorno alla mia camera. Anche se il titolo può sembrare moderno (attuale lo è di certo in questi giorni, no?) è stato scritto da Xavier De Maistre nel 1790, dopo aver passato quarantadue giorni ai domiciliari. Non conosco l'autore o il libro, e nemmeno mi interessa più di tanto (non sto usando la quarantena per divorare libri, anche se è stata l'unica cosa che ho pensato possibile) ma quello che mi ha incuriosito di più è come un titolo come questo possa farsi davvero evocativo. E allora ho pensato che la fantasia non ha paura degli spazi fisici, anche ristretti. E cosi ho pensato che etc, etc, etc... Mi fermo. Per non dover tediarti con la genesi di un'idea nella mia testa. Nemmeno sul fatto che in questi giorni siamo costretti a vivere in modo diverso e anche a livello creativo la nostra vita risponda in modo diverso. Se ne accendono tante di idee in un momento come questo, mi sono accorto. I libri che possiamo leggere, (o rileggere!) sono porte attraverso la quale poter andare da un'altra parte, è vero. Ma non solo i libri. In questi giorni c'è così tanta letteratura nelle cose che ritenevamo normali, quelle domestiche, non credi?”

Quale titolo storico consiglieresti di leggere in questo periodo? “Storico nel senso di Storia con la S maiuscola? Tutti hanno evocato i Promessi Sposi, io stesso ho usato un concetto dal Decameron per un progetto collettivo. Ma se dovessi dirti cosa mi ha fatto capire quello che sta accadendo davvero oggi, ti direi di dare un'occhiata a La Storia Infinita. Ritengo sia valido come testo storico e come storia. In fondo che differenza c'è, anche la Storia è piena di fantasia. La memoria è oggettivamente una ricostruzione arbitraria di un fatto. Anche se volessi fare un resoconto della giornata di ieri (che in questi giorni è uguale a l'altro ieri, e l'altro ancora, ahimè) userei comunque della fantasia. Sia nel montaggio, sia nella scelta di come raccontarlo, sia nel modo, pur riportando esattamente i fatti reali. La Storia Infinita ci insegna che possiamo cambiare il mondo che abbiamo dentro, e quindi salvare tutti quei mondi possibili che ci sono là fuori, anche stando fermi. A casa, a leggere”.

In questi giorni di reclusione ci saranno più lettori o nuovi scrittori? "Per essere uno scrittore potente devi prima essere un lettore felice. Non è mia, purtroppo”.

Oggi è anche la giornata dei diritti d'autore. Quanto è difficile essere scrittore nel 2020, quarantena a parte? “Credo che la componente di difficoltà in una scelta, e nel mio caso 'fare lo scrittore', renda quella scelta un qualcosa di valore per il quale si continui comunque a lottare. Nel 2020, come nel 1500, chi fa lo scrittore è come sempre inteso come uno stralunato che guarda il cielo (o una rosa, a tua discrezione) in attesa di un'ispirazione fulminante che lo faccia scrivere dal nulla, senza nessuno sforzo, un opera che resterà incisa nel suo tempo. Nel 2020, come nel 1500, o in qualsiasi momento della Storia, chi decide di fare una scelta e di seguire la sua vocazione, qualsiasi essa sia, non sa come gli andrà. Quella strada ognuno l'ha percorsa a modo suo, lasciando tutto e buttandosi, un po' come si fa nel paracadutismo. Questa è la parte più difficile. Quel che è certo è che il talento in ogni campo e in ogni epoca, non si è mai acquisito o conservato masticando i petali di una rosa o guardando il cielo. Anche nel 2020 quella strada non sarà mai la tua se aspetti che lo sia o se rinunci al primo no. Ma faticando, studiando, rinnovandosi e fallendo, e fallendo di nuovo, forse. Uno scrittore vive dei 'forse' che il mondo gli mette addosso e gli promette. Ma se dentro di sé ne ha anche solo uno, è perduto. Se vuoi fare lo scrittore devi fare il conto, soprattutto oggi, con tante porte che ti verranno sbattute in faccia. Molti sapranno solo darti del perdente e rimpiangeranno quando lavoravi al ristorante. Ma scrivere, come giocare a calcio o costruire un razzo spaziale, quando diventa un lavoro, lo diventa a tutti gli effetti. Ed è molto meno divertente dell'ideale del tizio che guarda il cielo, credimi, ma se è davvero la tua strada sarà l'unica che per te avrà un cuore. Questo non esclude che tu sia in grado di svolgere qualsiasi lavoro, ma fare qualcosa col cuore, cambia davvero tutto. E contando che nel 2020 l'editoria è in crisi anche senza coronavirus, ti risponderei che non è poi così difficile, quarantena a parte no? Ma a parte la teoria, in quarantena invece, in questo tempo sospeso come se fosse un fermo immagine di tutte le nostre vite, si possono fare cose splendide. E leggendo si può anche aiutare gli altri. Per esempio, abbiamo realizzato questa antologia a scopo benefico, redatta insieme ad altri trentacinque scrittori. La trovi qui: www.proimmagine.it/decameron2020/. Prendetevi cura di voi. E del vostro talento. Soprattutto adesso, sarà la chiave per il mondo dopo”.

Gianmarco Parodi è scrittore e writing coach. Diplomato alla Scuola Holden di Alessandro Baricco in Storytelling e tecniche della narrazione, ha scritto due romanzi oltre ad aver vinto premi letterari nazionali sia di narrativa che poesia. È curatore di varie antologie e fondatore del Vivaio del Verso, luogo di incontro poetico nella città vecchia di Sanremo per i Nuovi Poeti di Confine.