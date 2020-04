Coronavirus: crisi economica, la proposta di un lettore per facilitare la ripartenza

“Non so se sia realizzabile dal punto di vista burocratico, ma vista l’eccezionalità della crisi da Coronavirus, al fine di aiutare gli esercenti nel loro lavoro salvaguardando le misure di sicurezza, ritengo, in via del tutto eccezionale e solo per questo anno che i Comuni concedano ampi spazi esterni ai ristoratori, bar ecc. con modeste tassazioni. Ci tengo a precisare che la soluzione descritta sarebbe in vigore solo per questo anno per consentire alle categorie citate di limitare i danni. Penso che potrebbe essere un idea realizzabile se si vuole. Ignazio”.