“Sanremo un soggiorno che dura nel tempo” la promozione della città nel 1986

"Questo è il titolo che ho dato, al mio primo video realizzato per l'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Sanremo e per le Associazioni Alberghiere della Città. Un lavoro che mi aveva impegnato per circa due mesi tra riprese e post-produzione. Il video serviva per rilanciare Sanremo, alla prima Borsa del Turismo Internazionale, che era stata organizzata a Firenze nel 1986. La città ma in particolare l'Azienda Autonoma di Soggiorno, guidata allora dal Comm. Carlo Poletti, era molto attiva per promuovere il nome di Sanremo nel mondo, partecipando con stand, alle fiere per valorizzare i fiori, gli eventi e le strutture alberghiere della città di Sanremo"





“Sanremo un soggiorno che dura nel tempo” mette in risalto quanto di meglio poteva offrire allora Sanremo, con i suoi 67 alberghi, 56 Pensioni. 92 Locande, 2 Campeggi e 116 ristoranti. Rivedere oggi queste immagini, è come rivivere un passato, ormai dimenticato.

