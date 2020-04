Sanremo: diventare genitori ai tempi del Coronavirus, domani diretta su YouTube con l’ostetrica Marina Santoro

Giovedì 23 aprile, alle 11, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube “Genitori in carica” si terrà la diretta con l’Ostetrica Marina Santoro del Dipartimento Materno Infantile della ASL 1 Imperiese.



"Fra le tante ansie in cui naviga una donna prossima al parto, oggi c’è anche il coronavirus. - spiegano dal gruppo - Tanti dubbi e tante domande arrivano al Centro Promozione Famiglia da quando ha attivato il sevizio gratuito di accompagnamento alla gravidanza su Facebook".



“Come faccio a sapere se sono le contrazioni giuste? Magari arrivo fino ad Imperia e mi rimandano indietro… e con i rischi di contagio che ci sono….” “So che i papà potranno essere presenti al parto, ma potranno esserci durante il travaglio? Già non abbiamo potuto vivere insieme le ecografie e, anche se non ha detto niente, mi sono accorta che ci ha sofferto…”. E’ un momento delicato sia per le mamme, per le tante incertezze aggravate dalla pandemia, che per i papà, esclusi da alcuni dei momenti più importanti della gravidanza quali le ecografie. Gli incontri in diretta danno a mamme e papà la possibilità di fare le domande che hanno nel cuore direttamente a chi poi li seguirà nel parto e nella degenza".