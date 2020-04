Coronavirus e quarantena: alle 17.45 su Radio Onda Ligure l'intervista alla cantautrice Chiara Ragnini

Continuano le "interviste da casa" ai protagonisti del mondo della musica su Radio Onda Ligure. Oggi pomeriggio è il turno di Chiara Ragnini, giovane e apprezzata cantautrice della Riviera. L'intervista andrà in onda alle 17.45 nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it



Anche Chiara Ragnini ha pubblicato una canzone dedicata a queste difficili giornate di quarantena forzata. Lo ha fatto rispolverando il format "Home Play" che aveva visto già in passato Chiara interpretare, dal suo studio casalingo, le canzoni scelte dai fan che avevano prenotato il suo album "La Differenza".

L'intervista di oggi sarà l'occasione per ascoltare in radio la cover di "Libertè", brano pubblicato dal cantautore ligure Mario Panseri nel 1978, che ha cantautrice ha pubblicato in questi giorni sui suoi canali social.