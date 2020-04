La Serini Consulting- Aesse Impianti esperta in sicurezza, propone sistemi di controllo della temperatura corporea e sanificazione degli ambienti

La Serini Consulting – Aesse Impianti, oltre a offrire ai suoi clienti una soluzione efficace contro i furti e le rapine mettendo a disposizione professionalità ed esperienza nello sviluppo di sistemi atti a garantire la protezione dei propri beni, da oggi vi propone degli apparati per la misurazione della temperatura corporea e la sanificazione degli ambienti.

Le termocamere consigliate dalla Serini Consulting servono per fare prevenzione controllando i luoghi di transito e rappresentano la via più rapida per individuare possibili soggetti contagiati dal Coronavirus. Questi strumenti di controllo possono essere collocati all’interno di tutti gli ambienti particolarmente a rischio di contagio e servono a intercettare quei soggetti dalla temperatura corporea alterata, consentendo alle figure preposte di intervenire per sottoporli ad accertamenti più precisi e, in attesa dell’esito, di isolarli. Le termocamere possono essere fisse o portatili.

Un altro strumento proposto dalla Serini, riguarda la sanificazione degli ambienti. Si tratta del sanificatore Silver Barrier, un innovativo sistema progettato e brevettato per l'applicazione semplice e costante di qualunque ambiente. Si tratta di un nebulizzatore ad alto contenuto tecnologico che sanifica l'aria con argento ionico garantendo il massimo livello d'igiene ed è attivo contro virus e batteri in qualunque ambiente. Diffuso nell'ambiente e a contatto con le superfici, crea un film antimicrobico che riduce la presenza dei batteri con un effetto a lunga durata, anche dopo trattamenti termici a 60°C. Il composto di Silver Barrier è un eccezionale fungicida, ha ampio spettro di attività battericida (Gram-positivi e Gram-negativi) oltre che avere proprietà virucida nei confronti di virus con involucro come il Covid-19. Innocuo per arredi e tessuti, mantiene il suo effetto sugli oggetti. Semplice da usare, grazie al pratico telecomando wireless incluso. I campi di applicazione possono spaziare dai mezzi di trasporto alle scuole e asili, dalle abitazioni alle palestre, ai cinema, alle farmacie e molto altro ancora.

Se desiderate avere ulteriori informazioni sui campi d'applicazione e sull'efficacia di questi dispositivi di sicurezza potete contattare la Serini Consulting- Aesse Impianti al 338 641 9397.