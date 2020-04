Sanremo: la prima città in Liguria ad avere il Minigolf. Ecco gli Europei dle 1978

Il Minigolf, da sempre ha entusiasmato grandi e bambini e tra i più importanti della regione, due si distinguevano per importanza e per l'abilità del gioco: quello del Team di Sanremo, situato vicino al parco di San Romolo, e quello di Rapallo, dentro il parco Casale. Numerose erano le gare internazionali che venivano organizzate. Le squadre di Rapallo e Sanremo, erano tra le migliori d'Italia. Oggi “tra Storia e ricordi” la rubrica curata da Roberto Pecchinino, ci porterà a seguire il 2° Torneo Europeo, una gara internazionale del 1978, che si è svolta sul circuito del Minigolf di Rapallo, dove i Sanremesi si aggiudicarono per la 2ª volta il primo posto.

Il Minigolf Sport Club Rapallo è situato all'interno del Parco Casale, in zona collinare. L'impianto è quindi immerso nel verde. La struttura comprende due campi di golf su pista: uno da minigolf, l'altro da miniaturgolf. Entrambi regolamentari, dal 1975 ad oggi hanno ospitato competizioni amatoriali e promozionali, gare nazionali, internazionali e campionati italiani di grande rilievo nel circuito F.IG.S.P.. All'interno dell'impianto, anche alcuni tavoli da ping pong e un campo da badminton. L'impianto di minigolf e miniaturgolf di Rapallo, dopo un lungo periodo di chiusura e di abbandono, sta lentamente tornando all'antico splendore grazie all'impegno del socio e giocatore Andrea Bergaglio, dei suoi amici e compagni di club. Il "Rapallo Minigolf Team" spera di riportare sui campi da minigolf tanti appassionati, promuovendo lo sport del golf su pista ed arricchendo il minigolf ligure e italiano di nuova linfa e talenti.